Jesus apresenta "melhoria clínica" e deve voltar ao trabalho na próxima semana

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por TSF 04 Fevereiro, 2021 • 13:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica informou, esta quinta-feira, em comunicado, que Jorge Jesus apresenta "uma melhoria clínica significativa". O treinador das águias testou positivo à Covid-19 a 28 de janeiro.

De acordo com o clube "Jorge Jesus encontra-se em repouso, em casa, sob acompanhamento por parte do departamento médico do Benfica e do corpo clínico do Hospital da Luz, não apresentando o seu estado de saúde qualquer critério de gravidade".

Por isso, Jorge Jesus não estará presente esta sexta-feira no Estádio da Luz para o jogo diante do Vitória SC, "mas deverá regressar às suas rotinas habituais de trabalho na próxima semana".