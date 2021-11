Jesus "completamente arrasado" com final de jogo em Barcelona

© AFP

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, assumiu estar "completamente arrasado" depois do empate (0-0) frente ao Barcelona, no estádio de Camp Nou, em jogo da Liga dos Campeões. O treinador assumiu que foi um dos jogos em que mais sofreu, sobretudo nos minutos finais da partida.

"Foi um dos jogos que eu no final do jogo mais sofri. Quando eu digo sofrer, é em relação àquela jogada do Haris (Seferovic)", disse, em declarações à Eleven Sports Portugal.

"A equipa foi muito bem organizada defensivamente, fomos muito fortes. Faltou-nos alguma qualidade individual de jogadores que não renderam o que normalmente rendem: Rafa, Everton, João Mário. Principalmente, estes três jogadores", lamentou.

Jesus assumiu ainda que "o Barcelona teve uma ou duas chances para fazer golo"l, mas reiterou a organização defensiva do Benfica que teve "a um nível muito alto" no reduto do colosso catalão.