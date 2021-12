Jesus confirma ausência de Otamendi no jogo com o Covilhã depois de assalto

O Benfica joga esta quarta-feira contra o Sporting da Covilhã para a Taça da Liga © Manuel Fernando Araújo/EPA

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, afirmou esta terça-feira que o futebolista Nicolás Otamendi está "super assustado", depois de ter sido vítima de um assalto na sua residência, e confirmou a ausência do argentino com o Sporting da Covilhã.

"Está super assustado, como é normal. Amanhã (quarta-feira) nem vou levá-lo para o jogo. Tem que recuperar, porque a vida continua, mas pode acontecer mais vezes", afirmou Jorge Jesus, em declarações divulgadas na BTV.

Otamendi é assim baixa confirmada para o duelo de quarta-feira com o Sporting da Covilhã, no Estádio da Luz, em jogo do grupo A da Taça da Liga, decisivo para a continuidade do Benfica na prova.

O jogador foi vítima de um assalto na sua residência na madrugada de segunda-feira, confirmou o Benfica, referindo que o defesa-central e a família estão bem.

O Benfica apelou a que seja respeitada a "privacidade do jogador e da sua família", enquanto decorrem as "investigações desencadeadas pelas autoridades".

"Temos de olhar para os sinais. As autoridades precisam de ter mais autoridade, mais poder. Hoje, na defesa do cidadão, qualquer polícia que tenha uma intervenção em defesa no momento tiram-lhe uma fotografia, metem-lhe um processo disciplinar, despedem-no. Isto não é uma forma de liderar um país que quer ter autoridade. Acho que estamos a perder alguma autoridade", disse Jesus.

O internacional argentino, de 33 anos, foi titular e alinhou os 90 minutos na vitória do Benfica na visita ao Famalicão (4-1), em partida da 14.ª jornada da I Liga, disputada no domingo.