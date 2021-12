Jesus de saída do Benfica. Veríssimo vai orientar equipa no Dragão

Jorge Jesus © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes com Carolina Quaresma 28 Dezembro, 2021 • 10:02

O treino matinal do Benfica desta terça-feira foi cancelado. Após se terem apresentado para o treino, os jogadores abandonaram as instalações do Seixal. O treino da tarde deverá ser orientado por Veríssimo. A rescisão de contrato com Jorge Jesus com o Benfica deverá estar iminente. Rui Costa chegou ao Seixal logo após a saída dos jogadores.

A TSF sabe que Veríssimo vai também orientar a equipa no clássico frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão esta quinta-feira. Veríssimo estava em Santa Maria da Feira com a equipa B que defronta esta tarde o Feirense em jogo da II Liga.

Os jogadores encarnados não aceitaram o afastamento de Pizzi do treino de segunda-feira por ordem do treinador Jorge Jesus. Segundo avançou o jornal Record, o técnico do Benfica ordenou que o sub-capitão treinasse à parte e o resto do grupo revoltou-se com essa decisão, tendo obrigado mesmo o presidente Rui Costa a intervir para que o plantel voltasse a treinar.

O treinador terá confrontado Pizzi, depois do médio ter discursado no final do jogo da Taça de Portugal com o FC Porto, já no balneário, e terá contestado a falta de atitude do grupo, mas também lançado críticas ao treinador e restante equipa técnica.

Jorge Jesus não estava no balneário, porque teve que cumprir castigo, mas acabou por ser informado do que se passou.

Com o regresso ao trabalho no Seixal, esta segunda-feira, o treinador pediu explicações a Pizzi, e depois colocou o jogador a treinar à parte.

Não é ainda certo que Jorge Jesus termine a semana como treinador do Benfica, até porque esta terça-feira, o presidente do clube, Rui Costa, vai reunir-se com o técnico para definir o futuro a curto prazo.

Nem tudo foram más notícias para o Benfica no regresso ao trabalho. Os testes ao plantel e equipa técnica no Benfica não revelaram novos casos de Covid-19.

Depois de Grimaldo ter acusado positivo, o plantel encarnado foi "alvo" de um novo rastreio de despiste ao coronavírus.

O lateral esquerdo espanhol é baixa certa para o clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão, na próxima quinta-feira, no clássico da 16.ª jornada da Primeira Liga. Também o defesa central argentino, Otamendi, vai ser baixa nos encarnados por castigo - foi expulso no último jogo - e Darwin Núñez por lesão.