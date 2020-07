Jesus despede-se do Flamengo: "Fim de um ciclo. É hora de voltar a Portugal"

Jorge Jesus foi contratado pelo Benfica © AFP

O treinador Jorge Jesus garante que deixa o comando técnico do Flamengo "sem mágoas nem ressentimentos, num divórcio que apenas deixará "lembranças de vitórias e títulos".

Numa mensagem publicada na rede social Instagram, o novo treinador do Benfica diz que os últimos 13 meses foram "de uma união perfeita".

"Tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje nos reunimos com a diretoria do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida", escreveu Jesus.

"Fim de um ciclo, chegou a hora de voltar a Portugal. O Flamengo, tenho certeza, seguirá sua trajetória vitoriosa porque conta com elenco e estrutura à altura de sua grandeza. Ao clube, sua diretoria e seus funcionários, a esse grupo fantástico de jogadores, à Nação Rubro-negra, minha eterna gratidão, vocês permanecerão para sempre em meu coração", concluiu.

Cinco anos depois, Jorge Jesus, de 65 anos, está de regresso ao futebol português para voltar a representar o Benfica, onde conquistou 10 títulos.

O clube encarnado confirmou na noite desta sexta-feira, em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que chegou a acordo com o treinador.