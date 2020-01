Jesus diz que Benfica "está num patamar superior" ao dos outros clubes

O treinador do Flamengo, Jorge Jesus © José Sena Goulão/Lusa

Jorge Jesus está em viagem para o Brasil. No aeroporto Humberto Delgado, o treinador português falou aos jornalistas sobre o desafio da segunda temporada ao serviço do Flamengo. O objetivo é vencer de novo.

"Ganhar o Brasileirão e ganhar a Libertadores. Faltou-nos esse grande título de campeões do mundo, sabendo que é muito difícil jogarmos contra a melhor equipa da Europa, que é essa que normalmente vai à final do Campeonato do Mundo", explicou Jorge Jesus.

Quanto ao campeonato português, Jesus também fez uma análise. Considera que os três grandes não estão tão fortes, mas afirma que o Benfica está mais forte.

"O Benfica tem melhor qualidade individual. Nos jogos que vi, principalmente contra o Sporting, mesmo não jogando melhor os melhores jogadores têm uma grande importância nas horas decisivas. O Benfica neste momento está num patamar superior", acrescentou o treinador português.