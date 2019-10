"Jesus está fazendo revolução no Brasil!" Flamengo goleia Grêmio e está na final da Taça Libertadores

Por Tiago Santos com Lusa 24 Outubro, 2019 • 07:33 Partilhar este artigo Facebook

O Flamengo, de Jorge Jesus, reforçou quarta-feira o estatuto de indiscutível melhor equipa brasileira do momento, ao 'arrasar' o Grêmio por 5-0 e conquistar, 38 anos depois, um lugar na final da Taça Libertadores em futebol.

Os comandados do treinador português, que já tinham sido bem melhores na primeira mão das meias-finais, voltaram a exibir a sua superioridade, desta vez materializada com golos.

Depois do empate 1-1 em Porto Alegre, golos de Bruno Henrique (42 minutos), Gabriel Barbosa (46 e 56, o segundo de penálti), Pablo Marí (67) e Rodrigo Caio (71) garantiram aos cariocas a segunda presença numa final, depois do triunfo de 1981.

Os 5-0 são o maior triunfo caseiro de sempre do Flamengo face ao Grêmio e o 18.º jogo consecutivo sem perder do conjunto de Jorge Jesus: 15 vitórias e três empates, com 41-8 em golos, depois do 0-3 no reduto do Bahia, a 4 de agosto.

Os cariocas, que ganharam a competição em 1981, estão na sua segunda final da Libertadores, na qual vão defrontar, em 23 de novembro, em Santiago do Chile, os argentinos do River Plate, detentores do título, que afastaram os compatriotas do Boca.

Para o Flamengo, será a segunda final da principal competição da América do Sul, e, para Jorge Jesus, a terceira de uma prova internacional de clubes, depois de duas derrotas pelo Benfica na Liga Europa, com Chelsea (2012/13) e Sevilha (2013/14).

Além de estar a um triunfo da final da 'Champions' da CONMEBOL, o conjunto do Rio de Janeiro segue destacado na liderança do campeonato brasileiro, 10 pontos à frente do campeão Palmeiras, a 11 jornadas do fim - será o primeiro desde 2009.

Brasil faz a festa em Lisboa

No Bar Havaí, na doca de Santo Amaro de Alcântara, mais de 800 pessoas (brasileiros e não só) juntaram-se para festejar a vitória do Flamengo sobre o Grêmio e a passagem do clube à final da Taça Libertadores.

O repórter Tiago Santos acompanhou a festa dos adeptos do Flamengo em Lisboa 00:00 00:00

De passagem por Portugal, o brasileiro Leonardo levou os netos ao bar para ver o Flamengo... e encontrou um pequeno Maracanã em pleno cais de Alcântara.

Leonardo era pouco mais velho do que o seu neto da última vez que viu o Flamengo ganhar a Taça Libertadores da América. Na altura, a equipa era muito diferente. Agora, o protagonista é outro, um português: Jorge Jesus.

"Jorge Jesus mudou o 'team' do Flamengo! Cara, ele está fazendo revolução no Brasil", exclama Leonardo. "Eu amo Jorge Jesus! É o melhor do mundo!"

A cada golo, a festa subia de tom. No final, foram cinco: 5-0 para o Flamengo. Agora, é só vir a Taça!

Notícia atualizada às 7h56