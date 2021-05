"Jesus foi uma desilusão." Noronha Lopes aponta "a arrogância insuportável de não reconhecer os erros"

João Noronha Lopes © Manuel de Almeida/Lusa

Noronha Lopes considera que a época do Benfica foi um desastre, e acrescenta que o presidente do clube não deveria ter misturado o clube no meio das "trapalhadas e negociatas privadas".

O antigo candidato às eleições do Benfica defende que Luís Filipe Viera "despejou" cem milhões de euros nos problemas do clube, e que, agora a crise se agravou, o plantel ainda tem lacunas.

Noronha Lopes, ao quebrar o silêncio, desde as eleições do mês de outubro, refere que já tinha alertado para a ausência de um projeto desportivo no Benfica.

O antigo candidato esperava mais de Jorge Jesus, e diz mesmo, nesta entrevista, que "Jesus foi uma desilusão".

O opositor de Vieira justifica as declarações com falhas no plano desportivo, gestão de alguns jogos, relação com o plantel, e principalmente - palavras de Noronha - "a arrogância insuportável no final da época em não reconhecer os próprios erros".

João Noronha Lopes assegura que vai marcar presença na próxima AG extraordinária, ainda sem data, e defende uma revisão de estatutos do clube, como a limitação de mandatos dos presidentes e obrigatoriedade do voto físico nas eleições.

Sobre se é candidato a futuras eleições, Noronha Lopes apenas diz que não desiste do Benfica.