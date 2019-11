© Henry Romero/Reuters

É uma espécie de Carnaval antecipado. Os jogadores e a equipa técnica do Flamengo - que este sábado conquistaram a Taça dos Libertadores - são recebidos este domingo num clima de euforia. Os adeptos no Rio de janeiro já estão nas ruas à espera da equipa há várias horas. Alguns nem dormiram, outros foram à cama, mas acordaram cedo para continuar a festa.

A festa vai ser feita no centro do Rio de Janeiro. Os jogadores vão de autocarro para a igreja da Candelária, onde irão mudar para um autocarro aberto. Depois, dá-se início ao desfile até ao monumento Zumbi dos Palmares, percorrendo a Avenida Presidente Vargas. A polícia, citada pelo jornal Globoesporte, chega mesmo a comparar o cortejo a um mega bloco de Carnaval.

Jorge Jesus e o Flamengo podem garantir este domingo mais uma conquista. Mesmo sem jogar, o Flamengo pode ser campeão brasileiro caso o Palmeiras, o segundo classificado, não vencer o Grémio. O jogo está marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).

O treinador português conquistou este domingo em Lima, aos 65 anos, o mais importante troféu da sua carreira de treinador de futebol, ao guiar o Flamengo à vitória na Taça Libertadores.

Estamos levando a criança com todo carinho !!! pic.twitter.com/OJvoUs91yW - Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) 24 de novembro de 2019

A cumprir a 31.ª época da carreira de técnico, iniciada há 30 anos, na temporada 1989/90, ao serviço do Amora, Jesus superou em Lima os argentinos do River Plate, que eram os detentores do título, fazendo história no gigante brasileiro.

Dois golos de Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, valeram a Jesus uma vitória feliz por 2-1 sobre o River Plate, para compensar o golo nos descontos do Chelsea e os penáltis do Sevilha, nas duas finais da Liga Europa perdidas pelo Benfica.

*com Lusa