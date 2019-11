Jesus no caminho para a glória eterna do Flamengo

Jorge Jesus tem 65 anos, e mais de metade foram passados ao serviço do futebol © Ricardo Moraes/Reuters

O Flamengo vai jogar na cidade de Lima, no Peru, a final 2019 da Taça dos Libertadores, frente ao River Plate. Brasileiros e argentinos em busca do ouro, à procura da consagração. O Fla, com o timoneiro Jorge Jesus, em estreia na prova, frente ao experiente Marcelo Gallardo, o campeão em título ao serviço dos "milionários".

O treinador português, natural da Amadora, tem 65 anos e procura este sábado fazer história no Flamengo, no futebol brasileiro mas também no futebol luso. Jorge Jesus pode tornar-se no primeiro técnico de nacionalidade portuguesa a vencer a Taça dos Libertadores, uma competição fora do continente europeu.

Artur Jorge, José Mourinho, André Villas-Boas e Manuel José são os treinadores portugueses que já conquistaram provas continentais. Os três primeiros na Europa, enquanto Manuel José, atualmente com 73 anos, foi "rei e senhor" na cidade do Cairo onde conquistou ao serviço do Al-Ahly quatro Liga dos Campeões da CAF.

Agora Jorge Jesus pode bater à porta deste pequeno grupo, e logo ao serviço do Flamengo que é um dos clubes com mais adeptos em todo o mundo.

Jorge Jesus tem 65 anos, e mais de metade foram passados ao serviço do futebol. Orgulhoso das suas raízes, nasceu e foi criado na Amadora, e diz "que fala à lisboeta". Foi um médio que jogou no Sporting, regressando mais tarde como treinador.

Do Amora para o mundo, o treinador Jorge Jesus

A carreira de técnico teve início na margem sul do rio Tejo. Na temporada 1989-90 começou a treinar o Amora. Conseguiu levar o clube do concelho do Seixal à Liga de Honra. Seguiram-se Felgueiras, U. Madeira, Estrela da Amadora, V. Setúbal, V. Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses e SC Braga. Depois chegaram os títulos, e o Benfica foi buscar JJ.

De 2009 até 2015 Jorge Jesus, de águia ao peito, conquistou dez títulos; três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco Taças da Liga. Falhou uma conquista europeia, quando atingiu por duas vezes a final da Liga Europa. A primeira final perdeu contra o Chelsea na cidade de Amesterdão; depois perdeu frente ao Sevilha, no encontro de Turim.

Foram seis anos de glória no Benfica, mas surgiu uma mudança polémica para Alvalade. Jorge Jesus aceitou o convite de Bruno de Carvalho para treinar o Sporting. Em três anos falhou o campeonato, mas ainda conseguiu levantar uma Taça da Liga e uma Supertaça, logo no primeiro jogo de reencontro com o Benfica.

Jorge Jesus sempre foi um técnico "caseiro"; sempre admitiu que gostava de continuar a treinar em Portugal. As portas estavam fechadas nos clubes grandes, e aceitou um convite das "arábias". Por poucos meses, é certo, mas foi treinador do Al-Hilal da Arábia Saudita. Não quis acabar a temporada e rescindiu o contrato. O Flamengo espreitou, conversou e agarrou Jorge Jesus.

Vendaval Jorge Jesus no futebol brasileiro

O Flamengo está perto de conquistar dois títulos: aTaça dos Libertadores e o Brasileirão. Jorge Jesus já orientou os jogadores do Fla em 33 jogos, onde conseguiu 23 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas. O Flamengo é uma máquina de fazer golos, com a liderança de Jorge Jesus; são 71 golos marcados em todos os 33 jogos.

O "Mengão" já leva uma série de 25 encontros sem perder. A última derrota aconteceu no reduto do Bahia, no dia 4 de agosto, onde o Flamengo perdeu por 3-0. Depois ninguém parou Jorge Jesus.

O Flamengo apresenta um futebol atraente, veloz e que fez nascer na cidade do Rio de Janeiro, junto dos adeptos do clube, uma autêntica legião de fãs. "Jorge Jesus a presidente", "olé, olé mister"... são algumas das frases que mais se ouvem durante os jogos do Flamengo.

Os jogadores do Fla estão sempre a elogiar o treinador. Mas os elogios também surgem de antigos jogadores, jornalistas e comentadores de futebol, menos dos treinadores brasileiros, que estão a perder terreno no campeonato. Não é raro em conferências de imprensa surgirem opiniões de colegas de profissão de que Jorge Jesus não inventou nada. O português responde: "Vim para o Brasil para trabalhar e não para roubar o trabalho a ninguém, tenham calma." Palavra de Jesus.

Encontro em Lima, para Flamengo enfrentar o River Plate

Agora segue-se o campeão em título da Taça dos Libertadores, o River Plate. O clube argentino já conquistou quatro vezes esta prova sul-americana, duas nos últimos quatro anos. Um dos clubes históricos de Buenos Aires, o River Plate tem um treinador experiente e vitorioso, Marcelo Gallardo, que já está à frente dos "milionários" há cinco anos.

O River Plate tem várias estrelas do futebol sul-americano, e duas até já passaram por Portugal. Enzo Peréz foi treinado por Jorge Jesus no Benfica e Juan Quintero foi adversário no FC Porto. Mas Jorge Jesus também conta com Gabigol, que teve uma passagem fugaz pelo Benfica, e Diego, antigo médio dos dragões.

Os "craques" do treinador português não ficam por aqui. Diego Alves, Rafinha, Filipe Luís, De Arrascaeta e Bruno Henrique são alguns exemplos. Para além dos jogadores que JJ conseguiu em poucos meses colocar no radar dos tubarões europeus, com impressionantes subidas de forma. Que o digam os centrais Rodrigo Caio e Pablo Mari ou mesmo os médios Gerson e William Arão.

E se o Flamengo vencer a Taça dos Libertadores, a história começa novamente a bater à porta do "Mengão". Porque a vitória na América do Sul dá o bilhete de acesso ao Mundial de Clubes, onde já está por exemplo o Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões. E não é que da última vez que o Flamengo venceu a Libertadores, meses depois, bateu o Liverpool na final da Taça Intercontinental?

Foi em dezembro de 1981, numa final que o Fla venceu por 3-0. O Mundial de Clubes este ano vai decorrer em Doha, no Qatar, durante o mês de dezembro.

80 mil "almas do futebol", é a capacidade do Estádio Monumental de Lima

Um palco de luxo para a final entre Flamengo e River Plate. O Estádio Monumental de Lima tem capacidade para 80 mil espetadores. A capital peruana recebe o jogo decisivo pela primeira vez desde a criação da prova em 1960, depois da decisão da Conmebol de não organizar o jogo em Santiago devido à crise social no Chile.

O jogo é considerado de alto risco, com a presença em Lima de milhares de adeptos do Flamengo e do River Plate, e quando se sabe que a rivalidade no futebol, entre os dois povos, é uma das maiores do mundo. A Polícia da capital do Peru assegurou que vão estar destacados para este jogo mais de quatro mil agentes de autoridade com direito a helicópteros e drones.

Falta apenas o apito inicial do árbitro chileno Roberto Tobar para se começar a jogar este sábado às 20h00 uma das finais mais esperadas dos últimos anos, e com um português em destaque, o Jorge, nunca professor, mas sim o míster.