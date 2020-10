Jesus responde a Bernardo Silva: "Pior defeito que um homem pode ter é ser ingrato"

© Jakub Kaczmarczyk/EPA

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, acusou esta segunda-feira o jogador internacional português Bernardo Silva de ter demonstrado uma "ingratidão muito grande" ao criticar a liderança de Luís Filipe Vieira.

"O pior defeito que um homem pode ter é ser ingrato", atirou o técnico encarnado na conferência de imprensa depois da vitória do Benfica por 2-0 sobre a Belenenses SAD.

Questionado sobre as críticas que o jogador endereçou a Luís Filipe Vieira nas redes sociais, Jorge Jesus defendeu já terem passado "muito anos" desde a saída do jogador da Luz, o que o levou a "falar".

"Eu é que subi o Bernardo Silva à equipa principal, fomos para a digressão com vários jogos", começou por apontar Jesus. Chegados a Portugal, conta o treinador, Bernardo Silva quis saber "as ideias" de Jesus sobre o mesmo e "se jogava" na equipa principal.

"Jogas onde, explica lá? Sai o Nico [Gaitán] e jogas tu? Sai o Salvio e jogas tu?", recorda o treinador português, que regressou esta época ao Benfica, sobre o que respondeu no momento.

Depois de "muito anos", Jorge Jesus quis falar sobre Bernardo Silva. 00:00 00:00

Bernardo Silva disse então, revela Jesus, que tinha "possibilidade de sair", pedindo mesmo ao treinador que o deixasse ir para o Mónaco, onde teria um contrato "de 20 vezes mais" do que ganhava, naquele momento, no Benfica.

"Então vai falar com o presidente se o teu problema é esse", ter-lhe-á respondido Jorge Jesus, que deixou ainda um desafio ao jogador que defende atualmente as cores do Manchester City: "Isto é a verdade. Se ele me está a ouvir, vai ter de contar esta verdade!"

O jogador formado no clube da Luz saiu para o Mónaco no verão de 2014, afirmando-se como titular dos monegascos durante três épocas, com 28 golos marcados em 147 jogos.

Bernardo Silva, ex-jogador e adepto do Benfica, deixou esta segunda-feira fortes críticas ao presidente Luís Filipe Vieira, defendendo que o clube lisboeta "merece e precisa de uma mudança" nas eleições de quarta-feira.