Jesus tenta Mundial contra Liverpool de Klopp

Jesus é o primeiro treinador português a chegar à final no historial de Mundial de clubes

Flamengo e Liverpool disputam, em Doha, a final do Mundial de Clubes de futebol, com Jorge Jesus a poder tornar-se no primeiro treinador português a conquistar a prova, em caso de triunfo do clube brasileiro. O conjunto inglês perdeu em 1984, para os argentinos do Independiente, e em 2005, para os brasileiros do São Paulo, ambos pelo mesmo resultado (1-0).

Para chegar à final, o Flamengo, vencedor da Taça Libertadores, derrotou nas meias-finais os sauditas do Al-Hilal, por 3-1, enquanto o Liverpool, detentor da Liga dos Campeões, afastou os mexicanos do Monterrey, por 2-1.

Jesus já se tornou no primeiro treinador português a chegar à final no historial de Mundial de Clubes e Taça Intercontinental, podendo acabar o ano com mais um título, depois da Taça Libertadores e do Brasileirão.

Onze do Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Willian Arão, Gerson, Bruno Henrique, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel Barbosa.

Onze do Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino e Mané.

Suplentes do Flamengo: Gabriel Batista, César, Rodinei, Rhodolfo, Matheus Thuler, René, Reinier, Piris da Motta, Vitinho, Diego, Lincoln e Orlando Berrío.

Suplentes do Liverpool: Adrian, Lonergan, Wijnaldum, Milner, Lallana, Shaqiri, Origi, Jones, Hoever, Elliott, Van den Berg e Williams.

Enquanto espera pelo encontro aproveite para ler a antevisão de Jõao Nuno Coelho.