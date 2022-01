Joana Diogo conquista bronze ao vencer Maria Siderot no GP de Portugal

Joana Diogo, ao centro, num estágio da seleção nacional © Fernando Fontes/Global Imagens

A judoca Joana Diogo bateu hoje a compatriota Maria Siderot, num combate português pela medalha de bronze na categoria de -52 kg do Grande Prémio de Portugal, que decorre no Complexo Municipal dos Desportos de Almada.

Joana Diogo, 67.ª do ranking mundial, garantiu o triunfo já no prolongamento, o designado golden score, após os primeiros quatro minutos, com um waza-ari aos 1.07 minutos do prolongamento, 5.07 totais de combate.

As portuguesas tinham afastado até chegarem à medalha de bronze as duas principais favoritas na categoria, com Joana Diogo, que fez quatro combates, a derrotar a suíça Fabienne Kocher, primeira cabeça de série, e Siderot, que efetuou cinco combates, a bater a belga Amber Ryheul, segunda favorita.