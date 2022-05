João Almeida abandona Giro de Itália após teste positivo à Covid-19

João Almeida © EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 26 Maio, 2022 • 11:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

João Almeida testou positivo à Covid-19 e foi obrigado a abandonar o Giro de Itália. O ciclista de A-dos-Francos já não vai entrar esta quinta-feira na 18.ª etapa, quando estava no quarto lugar da classificação Geral.

O ciclista da Emirates acordou com sintomas de gripe e, depois de um teste à Covid-19, acusou positivo. O português foi o único ciclista da Team Emirates a testar positivo.

Já esta quarta-feira, João Almeida queixava-se de não se estar a sentir bem, depois de ter perdido o terceiro lugar da classificação geral do Giro de Itália.

Unfortunately, @JooAlmeida98 will not be at the start of the 18th stage.



Purtroppo @JooAlmeida98 non sarà al via della 18esima tappa.



Lamentablemente, @JooAlmeida98 no estará en la salida de la etapa 18.#Giro - Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2022

"O João Almeida acordou esta quarta-feira à noite com dores de garganta e o teste à Covid-19 deu um resultado positivo. Seguimos regras rigorosas de prevenção e, para além de higienizarmos os ambientes que a equipa utiliza todos os dias (carros, autocarros, quartos de hotel, por exemplo), mantemos os próprios atletas em quartos individuais, a fim de limitar contactos muito próximos. No entanto, apesar destas precauções, é evidente que não fornecem 100% de eficácia, como vimos", disse Michele De Grandi, o doutor da equipa dos Emirados Árabes Unidos.

"Estamos muito tristes porque o João e a equipa estavam a fazer uma excelente prova. Os nossos objetivos eram o pódio do Giro e a camisola branca como melhor jovem e estávamos a lutar para os vencer a ambos. É uma má notícia, mas esta é a realidade que temos vivido todos os dias durante dois anos. Temos de aceitá-la e olhar em frente. Agora o mais importante é que João recupere o mais depressa possível", afirmou Mauro Gianetti, diretor da equipa.

*Notícia atualizada às 11h47