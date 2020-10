João Almeida consegue o quarto lugar na Volta a Itália

O português de 22 anos, que liderou a prova durante 15 dias, ascendeu do quinto ao quarto lugar © AFP

Foi Tao Geoghegan que venceu o Giro, mas João Almeida também ganhou protagonismo nesta prova, ao tornar-se o primeiro português a posicionar-se no top 4 da competição italiana.

@taogeoghegan is the #Giro d"Italia 2020 WINNER!



@taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d"Italia 2020!#Giro pic.twitter.com/LznNSKg1U6 - Giro d'Italia (@giroditalia) October 25, 2020

O português de 22 anos, que liderou a prova durante 15 dias, ascendeu do quinto ao quarto lugar ao registar o quarto melhor tempo na etapa, ultrapassando o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), que ficou a 12 segundos, e assegurou a melhor classificação de sempre de um luso na Volta a Itália.

Antes, o melhor resultado era de José Azevedo em 2001, quando conseguiu o quinto lugar, com outro 'top 10' para Acácio da Silva, que foi sétimo em 1986.

Após um contrarrelógio de 15,7 quilómetros, conquistado pelo italiano Filippo Ganna (INEOS), que somou quatro triunfos nesta edição, o britânico Hart, de 25 anos, conseguiu a maior vitória da carreira ao bater o australiano Jai Hindley (Sunweb), que chegou ao último dia na liderança com menos de um segundo de vantagem para o adversário.

Hart, que fechou o 'crono' em 13.º e vence também a classificação da juventude, sucede ao equatoriano Richard Carapaz como campeão do Giro, com Hindley a 39 segundos, no segundo lugar, e o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) no terceiro, a 1.29 minutos. João Almeida ficou a 2.57 do vencedor.