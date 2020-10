João Almeida é segundo na 13.ª etapa e reforça liderança no Giro

© Luca Bettini/AFP

Por Lusa/TSF 16 Outubro, 2020 • 15:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) foi segundo classificado na 13.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, reforçando a liderança da geral da prova, com o italiano Diego Ulissi (UAE Emirates) a vencer a tirada.

Ulissi, de 31 anos, cumpriu os 192 quilómetros entre Cervia e Monselice em 4:22.18 horas, batendo ao 'sprint' o camisola rosa, com o austríaco Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) a fechar o pódio da etapa.

Na geral, Almeida aproveitou os segundos de bonificação para aumentar a vantagem no primeiro lugar, com 40 segundos para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), segundo, e 49 para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), terceiro.

No sábado, o pelotão enfrenta o segundo de três contrarrelógios individuais na 14.ª etapa, entre Conegliano e Valdobbiadene, com 34,1 quilómetros, antes de uma etapa de alta montanha no domingo, em Piancavallo, seguida do segundo dia de descanso.