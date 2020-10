João Almeida mantém liderança da Volta a Itália. Démare vence quarta etapa

João Almeida veste a maglia rosa, que o identifica como o líder da classificação geral individual da Volta a Itália © Luca Bettini/AFP

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) manteve hoje a liderança da Volta a Itália, após a quarta etapa, ganha ao 'sprint' pelo francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Démare foi o mais rápido no final dos 140 quilómetros entre Catânia e Villafranco Tirrena, vencendo em 3:22.13 horas, com o mesmo tempo do eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe) e do italiano Davide Ballerini (Deceuninck-QuickStep).

Graças às bonificações na meta volante, João Almeida passou a ter dois segundos de avanço sobre o equatoriano Johnatan Caicedo (Education First) e 39 sobre o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Merida).

Na quarta-feira corre-se a terceira etapa, entre Mileto e Camigliatello Silano, numa tirada de 225 quilómetros, com uma contagem de montanha de primeira categoria, a 11 quilómetros da meta.