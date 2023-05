João Almeida vence 16.ª etapa do Giro e é segundo na geral. Thomas de rosa

Por Rui Oliveira Costa 23 Maio, 2023 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

João Almeida venceu esta terça-feira a 16.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta. O ciclista português chegou na companhia de Geraint Thomas e ganhou tempo a Primoz Roglic.

Enorme João! pic.twitter.com/jVRAeJtST1 - Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) May 23, 2023

O ciclista iniciou a subida final no grupo dos favoritos e atacou a seis quilómetros do final da etapa. O português ainda foi alcançado por Geraint Thomas a quatro quilómetros, mas ambos deixaram Primoz Roglic para trás. João Almeida venceu ao sprint, o britânico terminou em segundo, enquanto o esloveno chegou 25 segundos depois, na companhia de Eddie Dunbar.

@JooAlmeida98 gana en Monte Bondone!

.

@JooAlmeida98 takes stage win on Monte Bondone!#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/qpXPlFmpv1 - Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2023

Graças às bonificações, João Almeida ganhou quatro segundos a Geraint Thomas e 31 segundos a Primoz Roglic. Na geral, Thomas é líder, enquanto Almeida é segundo a 18 segundos e Roglic é terceiro a 29 segundos. O antigo líder da prova Bruno Armirail cedeu ainda cedo na subida final e perdeu vários minutos para os favoritos.

Os três ciclistas são agora os principais favoritos à vitória final do Giro, já que a etapa 16 criou um foço para os restantes atletas que compõem o top 10. O quarto classificado é Damiano Caruso (a 2'50''), seguido de Eddie Dunbar (a 3'03'')

O ciclista português mantém também a camisola branca, de líder da juventude.

No final da etapa, João Almeida mostrou-se "muito feliz" por conquistar a primeira etapa de uma grande volta na carreira. "É um sonho realizado. Durante quatro anos estive sempre tão perto, mas também tão longe e finalmente consegui. Estou muito feliz e sem palavras", disse o português.

João Almeida agradeceu ainda a ajuda companheiros e deixou uma promessa: "A minha equipa foi fantástica. Eu tentei destacar-me no final, mas havia sempre subidas e descidas. Sentia as minhas pernas cansadas, foi a prova mais difícil até agora. Assumi o risco. Se não tentar nunca vou conseguir. Tentei e consegui. A partir de agora vou continuar a tentar. Se me sentir bem, vou atacar. Se não atacar é porque não me sinto tão bem. Vou lutar até ao fim."

Até ao final, Thomas, Almeida e Roglic terão ainda duas etapas de montanha e uma cronoescalada para decidir quem vai vestir a camisola rosa em Roma e conquistar a edição de 2023 da Volta a Itália.