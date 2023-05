Almeida perde tempo, mas segura 3.º lugar do Giro. Buitrago vence etapa e Thomas mantém a rosa

João Almeida perdeu 20 segundos para Roglic e 17 para Thomas © Luca Bettini/AFP

O ciclista colombiano Santiago Buitrago venceu esta sexta-feira a 19.ª etapa da Volta a Itália, num dia em que João Almeida perdeu 20 segundos para Geraint Thomas e Primoz Roglic no último quilómetro da jornada.

O colombiano integrou a fuga e superiorizou-se ao canadiano Derek Gee na subida final. No grupo dos favoritos, João Almeida ainda tentou impor ritmo para descartar os dois rivais na luta pela vitória final da Volta a Itália, mas não foi capaz de seguir o ataque de Primoz Roglic, já dentro dos últimos mil metros. Nos metros finais, o esloveno ainda ganhou dois segundos ao camisola rosa.

Com estes resultados, Geraint Thomas mantém-se na liderança do Giro, com Roglic em segundo a 26 segundos. João Almeida mantém o terceiro lugar da classificação, com mais 59 segundos do que Thomas. O ciclista português continua ainda a envergar a camisola branca, de líder da juventude.

Dento dos dez primeiros da classificação geral, destaque para a subida de Damiano Caruso ao quarto lugar, por troca com Eddie Dunbar, mas a mais de três minutos do terceiro lugar de João Almeida.

Este sábado os ciclistas enfrentam a última ronda em que se podem fazer diferenças entre os favoritos à vitória final da Volta a Itália. O pelotão vai partir individualmente para um contrarrelógio de 18,6 km, dos quais os dez primeiros são em terreno plano e os últimos oito são uma subida dura, com uma pendente média de 11,2% de inclinação.