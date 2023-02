João Alves e a beleza de uma biqueirada de Ramos

Gonçalo Ramos © Gerardo Santos / Global Imagens

"À biqueirada também se fazem grandes golos", explica João Alves. O antigo médio do Benfica reconhece no gesto técnico de Gonçalo Ramos a destreza de um avançado que vive um grande momento de confiança, que torna simples o golpe decisivo, mesmo num jogo amarrado, como o Benfica 3-1 Boavista do Estádio da Luz.

"É um grande golo. Foi de biqueirada, mas uma daquelas biqueiradas que não são para qualquer um. Caso tivesse executado com outra parte do pé, teria perdido uma fração de segundo essencial. À biqueirada também se fazem grandes golos".

João Alves realça a confiança de Gonçalo Ramos. "Está altamente confiante. A época passada do jogador foi muito importante - com Nelson Veríssimo a atuar como terceiro médio. Independentemente de jogar noutra posição, mais de trás para a frente, a experiência deu-lhe outra capacidade para ver o jogo. Ao jogar numa outra função, ganhou experiência, foi algo que fez parte da aprendizagem dele. As qualidades intrínsecas são agora mais visíveis pela posição onde joga".

Na reconstrução do meio campo sem Enzo Fernández, João Alves nota o crescimento da equipa. "Vive de um coletivo muito forte (...) o jogador que ocupou o lugar, Chiquinho, está a aproveitar muito bem a oportunidade"-

"Nota-se que o Benfica tem capacidade de luta, a equipa está empenhada na conquista de um objetivo", aponta o antigo médio internacional português.