João Cancelo testa positivo à Covid-19

João Cancelo © José Sena Goulão/Epa

Por António Botelho e Catarina Maldonado Vasconcelos 13 Junho, 2021 • 09:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

João Cancelo testou positivo à Covid-19 no rastreio com um teste rápido de antigénio realizado este sábado pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, anunciou a FPF em comunicado.

O lateral-direito dos ingleses do Manchester City encontra-se "bem" e em isolamento. A FPF detalha que, de acordo com o protocolo Covid-19 definido pela UEFA antes dos jogos do Euro 2020, "todos os jogadores e elementos da comitiva realizaram testes RT-PCR no sábado". Os resultados dos restantes jogadores foram negativos.

Diogo Dalot, internacional sub-21, foi chamado para juntar-se à comitiva da seleção nacional, que se encontra em Budapeste a preparar a estreia no Euro 2020, e substituirá João Cancelo.

Portugal integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, e tem estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, no sábado, em Munique, e os franceses, a 23 de junho, novamente na capital magiar.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19