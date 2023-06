João Coelho conquista prata nos 400 metros de atletismo dos Jogos Europeus

O atleta João Coelho © Adelino Meireles / Global Imagens

O atleta João Coelho conquistou, esta sexta-feira à tarde, a medalha de prata na prova de 400 metros de atletismo, fixando o recorde nacional nos 45,05 segundos, em corrida integrada no Europeu por seleções. É a quinta medalha para Portugal nos Jogos Europeus Cracóvia2023.

Coelho foi segundo em Chorzow, atrás apenas do norueguês Havard Ingvaldsen, que fez recorde do campeonato com 44,88, e à frente do neerlandês Liemarvin Bonevacia, terceiro, em 45,06.

O anterior recorde nacional pertencia a Vítor Ricardo Santos, que tinha feito 45,14 em Berlim em agosto de 2018.

O resultado ajuda Portugal no desígnio de se manter na primeira divisão do campeonato da Europa, uma vez que das 16 seleções de elite, descem três após a prova que termina domingo e está integrada no programa de Cracóvia2023.

Foi a segunda medalha no atletismo em poucos minutos para Portugal, depois do ouro de Auriol Dongmo, elevando a cinco o número de pódios no total: ao bronze de Ana Cruz no karaté juntaram-se duas na canoagem (ouro de Messias Baptista e bronze de Francisca Laia no K1 200 metros) e estes dois pódios no atletismo.

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.