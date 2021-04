João Crisóstomo conquista bronze na categoria -66 kg dos Europeus de judo

© Nuno Veiga/EPA

O judoca português João Crisóstomo, conquistou esta sexta-feira, o bronze na categoria -66 kg dos Europeus de Judo, que decorrem em Lisboa, a sua primeira medalha em grandes competições.

Frente ao bielorrusso Dzmitry Minkou, o português que é 63.º do mundo, venceu por 'waza-ari' já no prolongamento do combate (golden score) e depois de penalizações para ambos os atletas.

Já com o bronze ao pescoço, João Crisóstomo destacou a "capacidade física" que conseguiu manter ao longo do torneio.

"O meu perfil sempre foi o da resistência", notou em declarações à RTP3, algo que diz ter feito a diferença nos combates que levou a prolongamento.

Ganhar em Lisboa é um "duplo ouro", explicou também o judoca, que confessou ainda estar a "processar tudo depois de muita emoção".

"Nem sei quanto tempo foi, foram muitos minutos de combate a tentar sair com a medalha e felizmente consegui", reconheceu, antes de garantir que "superou as expectativas", que eram de dar o seu melhor.

João Crisóstomo foi relegado para a discussão da medalha de bronze ao perder, nas meias-finais, com o italiano Manuel Lombardo, terceiro do 'ranking' mundial, por 'ippon'. Antes, tinha vencido três combates no prolongamento.

O judoca da Lusófona já tinha feito história, ao eliminar sucessivamente o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º), por 'waza-ari', o azeri Nijat Shikhalizada (21.º), por 'ippon', e o espanhol Gaitero Martin (nono), por 'ippon'.

Crisóstomo garantiu a segunda medalha para Portugal nos Europeus de Lisboa, que se junta à de ouro de Telma Monteiro, vencedora da final da categoria de -57 kg.