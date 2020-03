João Félix a marca mas Atlético de Madrid não vai além do empate com o Sevilha

João Félix também sofreu um penálti © Rodrigo Jimenez/EPA

O Atlético de Madrid empatou, este sábado, em casa com o Sevilha (2-2), com todos os golos da partida apontados no primeiro tempo, um dos quais da autoria do futebolista português João Félix, que também sofreu um penálti.

Num jogo a contar para a 27.ª jornada da La Liga, o ponta de lança holandês Luuk de Jong adiantou os andaluzes no marcador aos 19 minutos, mas o Atlético de Madrid reagiu e igualou o marcador aos 32, num penálti cometido sobre João Félix e convertido por Álvaro Morata.

Passados apenas quatro minutos, foi a vez do avançado português faturar, com um remate cruzado de pé esquerdo que ainda bateu num defesa adversário antes de abanar as redes. Porém, ainda antes do intervalo, o Sevilha também beneficiou de uma grande penalidade, marcada com sucesso pelo argentino Lucas Ocampos.

Na segunda parte, apesar de algumas boas ocasiões de golo, o marcador não se alterou e as equipas repartiram os pontos, que mantêm provisoriamente o Sevilha no terceiro lugar, com 47 pontos em 27 jogos, enquanto os 'colchoneros' seguem em quinto com 45 pontos no mesmo número de jogos.

Horas antes, o Maiorca foi arrancar três pontos ao terreno do Eibar, graças à vitória por 2-1, com golos de Daniel Rodriguez (42) e de Takefusa Kubo (78) para os visitantes, e com o golo dos bascos anotado por Pedro Bigas aos 90+2.

Apesar de ter vencido, o Maiorca continua em zona de despromoção (18.º com 25 pontos), enquanto o Eibar está em 16.º com 27 pontos.

Hoje ainda se vão disputar mais dois jogos da La Liga, com o FC Barcelona (segundo classificado com 55 pontos) a receber a Real Sociedad, e o Getafe a defrontar o Celta de Vigo, enquanto o líder Real Madrid joga no domingo com o Bétis, em Sevilha.