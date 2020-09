João Félix agradado com goleada do Atlético e com elogios para Suárez

© AFP

O futebolista português João Félix mostrou-se este domingo agradado com a exibição do Atlético de Madrid na goleada ao Granada (6-1) e enalteceu a estreia do uruguaio Luis Suárez, autor de dois golos na partida da liga espanhola.

"Quanto melhores jogadores tivermos, melhor será para nós. Ajuda-nos a todos a melhorar. A chegada do Luis Suárez é muito positiva para a equipa, para o clube e de certeza que vamos ser todos felizes", afirmou o internacional luso, após a partida da terceira jornada.

No jogo de estreia do Atlético na competição, em virtude da presença na fase final da Liga dos Campeões, Félix conquistou uma grande penalidade, que Saúl Ñíguez desperdiçou, assistiu Angel Correa para o segundo golo dos 'colchoneros' e marcou ele próprio o terceiro tento da equipa.

"Estou a trabalhar da mesma forma que no ano passado, a fazer tudo o que tenho de fazer e a desfrutar ao máximo. Só assim sou feliz, a jogar. Continuo a ser o mesmo, mas agora as coisas estão a sair bem" disse o avançado luso, de 20 anos.

Após seis temporadas no FC Barcelona, Luis Suárez confessou que "às vezes, é importante um jogador mudar" e revelou-se "muito contente com a estreia" pela equipa comandada por Diego Simeone.

"O clube recebeu-me muito bem. Existe um ambiente muito bom na equipa e isso nota-se em campo. Quando um jogador se estreia e consegue ajudar a equipa com golos, só pode ficar feliz", acrescentou o avançado, de 33 anos, que, além do 'bis', ainda ofereceu um golo a Marcos Llorente.

O avançado Diego Costa, que foi substituído por Suárez aos 70 minutos, disse "não perceber como uma equipa como o FC Barcelona deixou sair" o uruguaio: "Para nós foi bom. Vai ajudar-nos muito com golos, com o seu espírito guerreiro e com a ambição de ganhar e conquistar títulos."