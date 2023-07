João Félix apontado ao Benfica como solução para relançar a carreira

João Félix "precisa de ser encaminhado, dentro e fora das quatro linhas", considera o comentador de futebol da TSF Óscar Botelho © Fernando Villar/EPA (arquivo)

João Félix foi colocado pelo treinador Diego Simeone a trabalhar com os mais jovens, em conjunto com Renan Lodi, ou seja, os jogadores que estão na lista de dispensas. Um sinal claro de que o técnico argentino não conta com João Félix para a nova temporada.

O jogador formado no Seixal tem sido apontado ao Benfica como possível reforço de Roger Smith, uma notícia avançada neste último fim de semana pelo jornal Record, e com desenvolvimentos nas últimas horas em Espanha.

O comentador de futebol da TSF Óscar Botelho considera que a atitude de Diego Simeone "é a consequência também do rendimento de João Félix nos últimos meses, em conjunto com algumas lesões e acaba também por não ter uma passagem muito feliz pelo Chelsea". "Por estes motivos, João Félix precisa para a sua carreira de companhia de muita gente ao seu lado e precisa de ser encaminhado, dentro e fora das quatro linhas, para poder potenciar todas as suas qualidades", afirma o comentador da TSF, que não tem dúvidas de que "o Benfica podia ser uma boa solução para ele relançar a sua carreira".

Óscar Botelho acrescenta que o avançado do Atlético de Madrid podia acrescentar qualidade ao plantel de Roger Schmidt: "A saúde e a educação é como a qualidade, nunca é demais, e neste momento há muitas soluções para o treinador do Benfica, principalmente aquele que será o 11 base, mesmo só olhando para todos os jogadores que existem do meio campo para a frente, são boas as dores de cabeça para Roger Schmidt. Porque tem muita profundidade e muitas armas para poder potenciar. Acredito que João Félix tem qualidade para o potencial do Benfica."

O sonho do presidente do Benfica em contar com João Félix, acaba sempre por encaminhar-se num negócio de empréstimo. O comentador da TSF explica que "a transferência de 120 milhões de euros com a saída do Benfica acabou por ter muito peso na carreira de João Félix e depois juntou-se o modelo de jogo de Diego Simeone que não ajudou".