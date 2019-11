João Félix de regresso aos convocados do Atlético de Madrid após lesão

João Félix, jogador do Atlético de Madrid © Sergio Perez/Reuters

O português João Félix regressou esta sexta-feira à convocatória do Atlético de Madrid para a deslocação ao terreno do Granada, referente à 14.ª jornada da Liga espanhola de futebol, depois de uma ausência de seis jogos por lesão.

Recuperado do problema físico no tornozelo esquerdo, o antigo jogador do Benfica volta a ser opção para o treinador argentino Diego Simeone, depois de falhar os dois jogos com os alemães do Bayer Leverkusen, para a Liga dos Campeões, bem como os duelos com Athletic Bilbao, Alavés, Sevilha e Espanhol, para a Liga espanhola.

O regresso do jogador português coincide com a ausência do espanhol Diego Costa, que recebeu esta sexta-feira alta hospitalar depois de ter sido operado na quinta-feira a uma hérnia discal cervical. O Atlético de Madrid informa que o avançado "começará o período de recuperação funcional" depois de "uns dias de repouso".