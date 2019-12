João Félix encontra campeão europeu nos oitavos de final da Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid vai medir forças com o Liverpool © Susana Vera/Reuters

Real Madrid - Manchester City e Atlético de Madrid - Liverpool, são os grandes destaques do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que decorreu esta segunda-feira, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

O Atlético de Madrid de João Félix vai medir forças com o atual campeão europeu, e a Juventus de Cristiano Ronaldo vai ter pela frente o Lyon de Antony Lopes.

No sorteio desta manhã, ficou ainda definido que o Manchester City de Bernardo Silva e João Cancelo vai ter pela frente o Real Madrid, o jogo de cartaz destes "oitavos".

Já o Tottenham, treinado por José Mourinho, vai jogar esta fase da prova com o Leipzig da Alemanha, que foi adversário do Benfica na fase de grupos. A destacar ainda Nelson Semedo do Barcelona, que visita o Nápoles de Itália, de Mário Rui e o Valência de Gonçalo Guedes e Thierry Correia também vai enfrentar um clube italiano, a Atalanta.

Lista de jogos dos oitavos de final:

B. Dortmund - Paris Saint Germain

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atlético de Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Munique

Lyon - Juventus

Tottenham - Leipzig

Nápoles - Barcelona

Pela primeira vez no atual formato da competição, apenas clubes das cinco maiores ligas europeias - Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha - estão ainda prova.

Os jogos dos oitavos de final vão ser jogados entre 18 de fevereiro e 10 de março. A final vai decorrer em Istambul, no dia 30 de maio.