Atlético empata num jogo em que João Félix foi expulso

O Atlético de Madrid, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, empatou a zero este sábado em casa frente ao Athletic de Bilbau.



Depois do nulo na estreia da Champions frente aos dragões, os colchoneros voltaram a perder pontos, desta vez no campeonato. O internacional português, João Félix, entrou no decorrer da segunda parte e ficou na história do jogo pelas piores razões.



O ex-Benfica foi expulso aos 78 minutos por acumulação de amarelos. Numa jogada em que está a ser travado em falta, João Félix estica o braço e atinge a cara do adversário. O árbitro marca falta e o jogador português terá dito palavras que o juiz da partida, Gil Manzano, não gostou.



Com este resultado, a equipa de Simeone pode ser ultrapassada nesta jornada da La Liga se Real Madrid, Valencia e Real Sociedad vencerem os respetivos encontros.