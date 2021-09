João Félix suspenso por dois jogos após expulsão

© EPA

O português João Félix, avançado do Atlético de Madrid, foi suspenso por dois jogos depois da expulsão durante o encontro da última jornada da Liga espanhola com o Athletic de Bilbau.

A informação foi anunciada pela Federação Espanhola de Futebol. O jogador de 21 anos foi expulso aos 78 minutos do encontro realizado no Wanda Metropolitano. Depois de receber um aviso do árbitro depois de uma falta sobre um adversário, João Félix fez um gesto que o juiz Gil Manzano não gostou, tendo visto por isso o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

O internacional luso vai falhar os próximos jogos dos colchoneros com Getafe e com o Alavés.