João Félix "tem tudo para ser extraordinário"

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, voltou esta quarta-feira a elogiar as qualidades do futebolista português João Félix, considerando que o internacional luso "tem tudo para ser extraordinário" e que só depende de si próprio para demonstrá-lo.

"Continuar a falar do João é repetitivo. É um jogador extraordinário, que tem tudo para ser um extraordinário futebolista, e depende apenas do que ele possa confirmar, demonstrar e manter, que é o mais difícil no futebol", realçou em conferência o técnico argentino.

Simeone, que lançava a partir de Riade, capital da Arábia Saudita, o arranque da fase final da Supertaça espanhola, que se vai disputar naquele país do Médio Oriente, não confirmou aos jornalistas a titularidade de Félix, que tem sido apontada pela imprensa face às recentes boas prestações do avançado ex-Benfica.

"Claro que tem possibilidades [de ser titular], porque está no plantel, e está entusiasmado com esta partida como todos os seus companheiros", assinalou o treinador.

A final four da Supertaça espanhola começa esta quarta-feira, com a primeira semifinal que opõe o Real Madrid e o FC Barcelona, e prossegue na quinta-feira, com o Atlético de Madrid a enfrentar o Athletic Bilbau.