João Félix testa positivo à Covid-19

João Félix está infetado com o novo coronavírus. A informação foi revelada na manhã desta quarta-feira pelo Atlético Madrid. O internacional português deu positivo na última ronda de testes no plantel "colchonero" à Covid-19.

O Atlético de Madrid não avançou com mais informações, apenas escrevendo em comunicado que "o jogador está em isolamento em casa, cumprindo estritamente as recomendações das autoridades sanitárias e o protocolo da La Liga".

João Félix vai falhar os próximos jogos do Atlético de Madrid, o primeiro já no dia 8 de fevereiro frente ao Celta de Vigo, a contar para 22.ª jornada do campeonato. O Atlético de Madrid está na liderança da Liga com 50 pontos.

