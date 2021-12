João Félix volta a estar infetado com Covid-19

João Félix © Emilio Naranjo/EPA

O jogador João Félix está novamente infetado com Covid-19, avança o Atlético de Madrid em comunicado. Já tinha sido infetado em fevereiro, pela primeira vez. Além do internacional português, também Simeone, Koke, Griezmann e Herrera testaram positivo.

"Após a pausa de Natal da La Liga, todos os jogadores da equipa principal e os membros da equipa técnica foram submetidos a testes PCR, de acordo com o protocolo da La Liga. Simeone, Koke, Griezmann, Herrera e João Félix testaram positivo para a Covid-19. Todos eles estão assintomáticos e isolados nas respetivas casas, em conformidade com as orientações das autoridades de saúde", pode ler-se na nota do Atlético de Madrid.

O Atlético de Madrid, que ocupa a quinta posição da liga, com 29 pontos, a 17 do líder Real Madrid, recebe domingo o Rayo Vallecano, para a 19.ª jornada.

