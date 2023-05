João Garcia sobre a corrida ao topo do Evereste: "Não é alpinismo"

© Lakpa Sherpa/AFP

Os últimos dias têm sido loucos, nos Himalaias, com recordes novos batidos quase todos os dias, por parte dos Sherpa, os famosos carregadores de alta montanha que tradicionalmente ajudam os aventureiros e turistas a subir ao topo do mundo.

Numa autêntica competição, há dois protagonistas: Kami Rita Sherpa e Pasang Dawa Sherpa que estão perto de chegar às 30 escaladas.

Kami Rita deteve o recorde durante alguns anos e foi destronado, por alguns dias, na última semana, mas voltou a subir ao topo do Evereste, uma segunda vez, em menos de uma semana, atingindo as 28 escaladas.

Esta competição merece um comentário de desaprovação de João Garcia, o primeiro português atingir o topo do mundo, em 1999.

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista com João Garcia 00:00 00:00

O alpinista português considera que este lado comercial da escalada está a trair, nos últimos anos, o espírito deste desporto.

Este tom crítico não põe em causa a capacidade destes e de outros carregadores profissionais.

João Garcia acredita que, em condições normais, Kami Rita ou outros sherpas conseguiriam escalar até ao topo, sem recurso a oxigénio artificial. Destaca as capacidades inatas da etnia Sherpa e sublinha que a vida na montanha, onde nascem e vivem, é dura e exige uma preparação especial para o dia a dia, onde tudo está distante das aldeias e só é acessível caminhando durante vários dias.

Numa entrevista à TSF, João Garcia começa por explicar como é que a história dos Sherpa fica ligada à aventura pela conquista do topo do mundo, desde meados do século XX.