João Geraldo ambiciona entrar no top 30 do ranking mundial de ténis de mesa

João Geraldo, o atleta de 27 anos, natural de Mirandela, que alinha na equipa gaulesa do Loups D"Angers, acaba de ser alvo de uma homenagem na sua terra Natal onde confessou, à TSF, que espera estar em bom nível no mundial e nos jogos europeus que se realizam este ano, como rampa de lançamento para os Jogos Olímpicos, do próximo ano em Paris.

Entrar no TOP 30 do ranking mundial de ténis de mesa. É o próximo objetivo individual do mirandelense João Geraldo, atual número 45 do mundo, o português melhor posicionado no ranking. "É o próximo passo, até porque já estive no Top 40, mas não quero dar o passo maior que a perna, tenho de pensar passo a passo e ir melhorando", refere.

O atleta representa o Loups d´Angers, que foi campeão de França nas duas últimas temporadas. João Geraldo acredita ser possível conquistar o Tri. "No início da época, estávamos bastante reticentes, porque o campeonato tinha ficado bastante mais forte, mas nos últimos jogos demonstramos que estamos em grande forma, estamos no primeiro lugar isolados, por isso acho que no Play-Off tudo é possível, há que continuar com este nível e vamos lutar pelo título sem dúvida", afirma.

Geraldo já foi vice-campeão do circuito mundial de juniores. Como sénior, foi campeão europeu, ao serviço da seleção nacional, em 2014, e medalha de ouro na estreia dos jogos europeus, em Baku, no Azerbeijão, em 2015.

Este ano, as principais competições, ao nível de seleção, são o mundial e os jogos europeus, provas onde João Geraldo confia vir a obter um bom resultado, mas prefere não colocar a fasquia demasiado alta. "Vou estar a competir nas três categorias, individual, pares e pares mistos, o que será muito desgastante, mas acredito que estou em boa forma e tenho capacidade física para competir nas três. Individualmente, quero sempre chegar o mais longe possível, mas é sempre uma incógnita", diz.

Depois do mundial e dos jogos europeus, ainda este ano, Geraldo espera estar presente nos jogos olímpicos de 2024 que vão realizar-se, em Paris. Entretanto, o atleta mirandelense prepara já a participação em mais uma prova a contar para o circuito mundial que vai disputar-se na próxima semana, na Tailândia.

Declarações de João Geraldo, após ter sido alvo de uma homenagem por parte do Rotary Clube de Mirandela, na sua terra natal, onde fez a sua formação, entre os 6 e os 17 anos de idade, no Clube Ténis de Mesa de Mirandela