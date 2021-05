João Geraldo é campeão da Liga Francesa de ténis de mesa

João Geraldo © Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

O português acaba de se sagrar campeão da Liga Francesa de ténis de mesa, pelo Loups d´Angers, a equipa que representa desde 2018.

O clube gaulês ganhou, ontem à noite, ao Caen, por 3-1, em jogo da penúltima jornada do campeonato, resultado que lhe permitiu celebrar antecipadamente o primeiro título daquele clube na Liga principal francesa.

O atleta transmontano, natural de Mirandela, não esconde o sabor especial deste título, pelo facto de ser conseguido num ano tão atípico devido à pandemia de Covid-19 e a enorme satisfação por ficar ligado ao primeiro título de campeão conquistado pelo Angers. "Foi a minha melhor época em termos de resultados no clube e ser campeão era um objetivo que tinha desde que vim para cá. Acabou por se concretizar neste ano tão atípico mas que teve também um sabor ainda mais especial pelas dificuldades que tivemos. Sendo o primeiro título de campeão deste clube certamente que vou ficar na história", refere.

O português de 25 anos não tem dúvidas que está a ser a sua melhor época de sempre, juntando o campeonato francês ao título de campeão nacional individual em Portugal, conquistado há um mês. Além disso, João Geraldo foi também o jogador com melhor score na liga francesa. "Está a ser a melhor época da minha carreira, só tenho pena de não ter havido competições internacionais porque tenho consciência do nível que tenho agora e estou mesmo com vontade de iniciar as competições para mostrar que o meu nível é maior do que diz o meu ranking", conta.

Agora o foco de Geraldo está nas competições internacionais. Em junho, o campeonato da Europa e, em julho, os Jogos Olímpicos de Tóquio, competição onde sonha com uma medalha, apesar de admitir que será extremamente difícil. "Queremos ir o mais longe possível, mas sabemos que há equipas com um nível elevadíssimo como o Japão, a China, Taipé e a Coreia, que são as mais fortes, no entanto vamos sempre sonhar com uma medalha, mas temos a noção que temos de fazer a prova das nossas vidas", conclui.

Refira-se que João Geraldo já foi campeão europeu, ao serviço da seleção nacional, em 2014, em Lisboa, e medalha de ouro na estreia dos jogos europeus, em Baku, no Azerbeijão, em 2015.

O mirandelense, campeão nacional de seniores, está no clube francês há três temporadas, depois de ter estado cinco épocas na Alemanha, onde teve a sua primeira experiência como profissional depois de 11 anos ao serviço do Clube Ténis de Mesa de Mirandela.