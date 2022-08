André Almeida por quem o treinou: "Está mais do que pronto para jogar no Sporting"

André Almeida faz parte do plantel principal dos vimaranenses desde a temporada 2019/2020 © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

João Henriques treinou André Almeida no Vitória de Guimarães na época 2020/2021 e não tem dúvidas que o médio tem qualidades para jogar numa equipa como o Sporting.

"É um jogador que a esta altura é internacional sub-21, tem sido aposta de Rui Jorge como titular. Está a precisar já desse desafio, de um patamar mais elevado de exigência. Tem capacidade e competências claras para esse nível competitivo", considera o treinador em entrevista à TSF.

João Henriques deixa, no entanto, um alerta quando convidado a compactar André Almeida e Matheus Nunes: "Têm características diferentes. Jogam praticamente na mesma posição, mas são diferentes. O André [Almeida] é um jogador que tem também uma excelente capacidade técnica, boa capacidade de condução e de ligação, mas não é tão forte fisicamente. Ainda assim, dentro das suas características, é um extraordinário médio para clube grande."

André Almeida está na lista do Sporting, pode chegar a Alvalade, e pode não ser o único. A esta altura a TSF sabe que, face à iminente saída de Matheus Nunes, o Sporting está a ponderar contratar dois jogadores: um no mercado nacional e outro que até pode chegar do estrangeiro. Um deles pode ser um avançado.

De acordo com informações recolhidas pela TSF, a administração da SAD conta com vários jogadores referenciados, mas ainda não decidiu avançar por ninguém enquanto a venda de Matheus Nunes não estiver concretizada.