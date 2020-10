João Henriques é o novo treinador do Vitória de Guimarães

© Fernando Veludo/Lusa

João Henriques, de 47 anos, é o novo treinador do Vitória de Guimarães, atual oitavo classificado da I Liga portuguesa de futebol, tendo assinado um contrato de uma temporada, com outra de opção, informaram os vimaranenses.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o treinador João Henriques, que assume o comando da equipa principal de futebol a partir desta segunda-feira e que assinou com esta sociedade um contrato válido até final da presente temporada, salvaguardando-se uma opção de extensão até junho de 2022", lê-se na nota publicada no sítio oficial do clube minhoto.

Acompanhado pelos adjuntos Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno, bem como Moreno e Ricardo Leite, que já estavam no clube, o técnico vai orientar hoje, às 17h00, o primeiro treino em Guimarães, enquadrado na preparação do duelo com o Boavista, que encerra a quarta jornada da I Liga, às 20h15 de segunda-feira, no Estádio do Bessa, no Porto.

Substituto de Tiago Mendes, técnico que deixou os minhotos após as três primeiras jornadas do campeonato, numa experiência que durou menos de dois meses, João Henriques vai ser o 'timoneiro' de um clube que habitualmente procura apurar-se para a Liga Europa, desafio que se enquadra no rumo que queria dar à carreira após a saída do Santa Clara.

Nas duas épocas anteriores, o treinador natural de Tomar atingiu as melhores pontuações e classificações da turma de Ponta Delgada na I Liga - 10.º lugar, com 42 pontos, na temporada 2018/19, e o nono, com 43, em 2019/20 - e assumiu, numa entrevista à Lusa, em julho, que deixou os Açores para assumir um projeto com ambição europeia.

"O teste seguinte é olhar para equipas que lutem pela Liga Europa, que andem naqueles primeiros sete, oito lugares. É o passo que desejava dar na minha carreira em Portugal", disse então.

Ainda no principal campeonato nacional, o técnico já orientou o Paços de Ferreira, clube que assumiu após a 18.ª jornada da temporada 2017/18, então na 14.ª posição, e que desceu à II Liga no final da época - terminou no 17.º e penúltimo lugar, após quatro triunfos nos 16 jogos sob o seu comando.

João Henriques estreou-se a treinador principal na época 2004/05, no Atlético Riachense, da então III Divisão, esteve ainda no Torres Novas e no União de Almeirim e orientou equipas de formação na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, entre 2012 e 2015, antes de regressar a solo luso.

O técnico liderou o Fátima entre 2015/16 e 2016/17, tendo, na primeira época, alcançado a subida ao Campeonato de Portugal, e orientou depois o Leixões, da II Liga, na primeira metade da época 2017/18.