"Jesus foi determinante." João Mário explica ida para o Benfica

O futebolista internacional português João Mário disse esta quinta-feira que o treinador Jorge Jesus foi "determinante" para o seu ingresso no Benfica e mostrou-se convicto de que os 'encarnados' vão fazer "uma excelente época".

"Sinto-me confiante. As expetativas são sempre altas no Benfica. Temos já um primeiro grande objetivo que é a entrada na Liga dos Campeões e tenho a certeza de que a equipa estará preparada. Também sei o quão importante é para o Benfica voltar a conquistar o campeonato", afirmou o médio, em declarações à BTV, durante a apresentação como jogador das 'águias'.

João Mário rescindiu contrato com o Inter Milão no início da semana, tendo posteriormente assinado por cinco temporadas com o Benfica, no qual vai reencontrar Jorge Jesus, técnico que o orientou no Sporting, em 2015/16.

"O mister foi quem conseguiu tirar melhor rendimento das minhas caraterísticas, é alguém que sempre admirei muito pelo seu profissionalismo e pelo seu trabalho. Sendo o mais sincero possível, foi determinante na minha escolha de vir para o Benfica", revelou o jogador, de 28 anos.

De resto, o médio acredita que o futebol praticado pelas 'águias' é o que mais se adequa às suas caraterísticas: "Atendendo às ideias do mister, é um futebol que beneficia muito as minhas caraterísticas. Pelo que pude ver nestes primeiros dias, a equipa está muito habituada a um jogo apoiado, algo com que me identifico bastante, e temos excelentes jogadores para fazer uma excelente época. Pela forma como o míster prepara a equipa, tenho a certeza de que os adeptos vão desfrutar do nosso futebol nesta época."

O novo dono da camisola '20' do Benfica referiu que a equipa já está a "preparar bem" a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e disse ter encontrado "um grupo que quer muito voltar a dar alegrias aos benfiquistas e conquistar o campeonato".

Admitiu ainda ter sido "muito bem recebido por todos" no clube e deixou uma palavra especial a Rui Costa, presidente em funções, após a suspensão de Luís Filipe Vieira: "Foi a primeira pessoa a contatar-me para vir para o Benfica."

O terceiro reforço assegurado pelos 'encarnados' para 2021/22, após Rodrigo Pinho e Gil Dias, esteve emprestado pelo Inter Milão ao Sporting na temporada passada, ajudando os 'leões' a sagrarem-se campeões nacionais 19 anos depois.

Em 2020/21, João Mário contabilizou 34 partidas e dois golos pelos 'verdes e brancos', contribuindo ainda para a conquista da Taça da Liga.