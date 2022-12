João Mário diz que saída da Taça da Liga "não belisca confiança" do Benfica

O futebolista João Mário © Filipe Amorim / Global Imagens

Por Lusa 22 Dezembro, 2022 • 15:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista João Mário disse esta quinta-feira que a saída do Benfica da Taça da Liga não belisca a confiança da equipa e colocou o foco no campeonato nacional e na Liga dos Campeões.

À margem de uma entrega de presentes a crianças numa associação de solidariedade, na Arrentela, perto do Benfica Futebol Campus, no concelho do Seixal, o médio frisou a crença do grupo nas "ideias", no "trabalho" e apresentou como "prova disso, os resultados".

"Infelizmente não iremos conseguir jogar esta 'final four' [da Taça da Liga], mas não belisca, de todo, a confiança da equipa. [É] continuarmos, porque falta bastante, ainda não ganhámos nada e o foco tem de estar aí", disse o jogador dos 'encarnados' quando questionado sobre se ainda acredita que a equipa pode dar alegrias aos adeptos no campeonato e na Liga dos Campeões.

Nesse sentido, o foco dos jogadores está já na visita ao Sporting de Braga, para a 14.ª jornada da I Liga, em 30 de dezembro, perante um adversário que foi recentemente goleado pelo Sporting, por 5-0, nos quartos de final da Taça da Liga. Contudo, João Mário lembrou que "foram competições e jogos diferentes".

"Já vi o [Sporting de] Braga jogar várias vezes este ano. Em casa são muito fortes e irão dar uma resposta completamente diferente. Cabe-nos a nós saber contrariar isso e tenho a certeza de que a equipa vai chegar a Braga muito bem", comentou.

O médio, de resto, disse ainda ter a certeza de que já irá "estar a 100% nesse desafio", após recuperar de "um problema antigo que tinha para resolver", o que foi feito "no 'timing' perfeito", após o regresso do Mundial2022, no Qatar.

João Mário assumiu que "é uma alegria estar de volta" ao trabalho no Benfica e aproveitou, também, para dar os parabéns a Otamendi e a Enzo Fernández, colegas de equipa que foram campeões mundiais pela Argentina, contornando, desta forma, uma questão sobre o futuro do médio que foi eleito o melhor jogador jovem da competição.

"Acima de tudo, são dois colegas espetaculares, têm feito um ótimo trabalho no Benfica e fizeram também na Argentina. Dar-lhes os parabéns por isso, porque não há nada maior do que ser campeão do mundo e, como colega, fico feliz por eles, porque ambos o mereceram", afirmou o internacional português.

João Mário está a fazer, aos 29 anos, uma das melhores temporadas da carreira, somando 10 golos em 24 jogos disputados em todas as competições, sob a orientação do técnico Roger Schmidt.