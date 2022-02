João Mário testa positivo à Covid-19

João Mário © EPA

João Mário é o mais recente caso de Covid-19 no plantel do Benfica. O médio do clube da Luz deve falhar, pelo menos, o próximo encontro do Benfica, numa deslocação a Tondela, na próxima segunda-feira.

Num comunicado lançado pelo Benfica no site oficial, o clube confirma a infeção do jogador: "O Sport Lisboa e Benfica informa que João Mário teve resultado positivo em teste Covid-19 realizado no Futebol Profissional".

João Mário realizou 45 minutos na partida desta quarta-feira frente ao Gil Vicente, onde o Benfica perdeu por 1-2.