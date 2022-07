João Moutinho renovou contrato com Wolverhampton

João Moutinho © Lindsey Parnaby / AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 04 Julho, 2022 • 14:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O clube inglês anunciou esta segunda-feira o acordo de renovação de contrato com o médio português.

João Moutinho assinou um vínculo de ligação por mais um ano com os Wolves. O internacional português, de 35 anos, estava a ser apontado ao FC Porto, mas o interesse portista esbarrou no salário elevado do médio.

O jogador chegou ao clube inglês em 2018. Terminava o contrato no final desta temporada, mas chegou agora a um entendimento para a ligação de mais um ano.

João Moutinho vai cumprir a quinta temporada no Wolverhampton, treinado por Bruno Lage.