João Neves renova contrato com o Benfica e diz que é sinal que confiam nele

O Benfica anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com o futebolista João Neves, um prémio para a sua ascensão na equipa principal, com a mesma duração do anterior, mas com condições financeiras mais vantajosas para o médio 'encarnado'.

"É um voto de confiança, sinal de que confiam em mim. Vou fazer mais e continuar a fazer o que tenho feito até agora. Ambicionava chegar o mais longe possível neste grande Clube. Trabalhei e vou continuar a trabalhar", prometeu João Neves, em declarações ao canal de televisão do clube, numa renovação em que os novos valores não foram revelados.

Na mesma entrevista, João Neves considera que a conquista da Supertaça, na terça-feira, frente ao FC Porto já é passado e que a equipa já está concentrada para o embate que se segue: "A Supertaça já foi, já estamos com o foco no jogo com o Boavista, um bom adversário. A nível individual, tento sempre fazer o melhor e a nível coletivo espero poder conquistar mais títulos".

O jovem algarvio subiu à equipa principal do Benfica a meio da última temporada, pela qual disputou 20 jogos, apontou um golo e destacou-se na fase final da época passada, quando a equipa registou uma quebra de rendimento.

Desde 2012 nas escolas do Benfica, o internacional sub-21 jogou nas equipas de todos os escalões e estreou-se pela equipa principal em dezembro de 2022, num particular frente ao Sevilha, disputado no Algarve.

O jogador tinha renovado o contrato no dia 21 de dezembro de 2022, até junho de 2028, mas assinou agora um novo vínculo contratual, ainda que com a mesma duração.