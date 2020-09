João Noronha Lopes recusou convite de Vieira para ser vice no Benfica

© Orlando Almeida/Global Imagens

O anunciado candidato à liderança do Benfica João Noronha Lopes disse hoje ter recusado um convite de Luís Filipe Vieira, atual presidente e também candidato, para ser vice-presidente do clube pela sua lista.

Referindo-se a um "almoço com Luís Filipe Vieira antes de anunciada" a candidatura, Noronha Lopes confirmou esta abordagem, "para ser vice presidente da sua direção", primeiro por telefone e depois num encontro "olhos nos olhos".

"Tive a oportunidade de dizer a Luís Filipe Vieira porque nunca o apoiaria e porque nunca faria parte da sua lista. As razões que levaram à recusa são as mesmas que levaram a candidatar-me: chegámos ao fim de um ciclo e precisamos de virar a página", atirou o candidato, num vídeo publicado na rede social Twitter.

Segundo o empresário, este convite terá sido feito "talvez esperando que a estratégia que resultou no passado para anular alguns opositores" resultasse também com ele, mas "não resulta".

"Estou nestas eleições para ganhar, para lutar pelos superiores interesses do clube. Desafio o candidato Luís Filipe Vieira: não se esconda, venha debater com todos os candidatos, não por respeito a eles, mas por respeito aos sócios", declarou.

As eleições do Benfica ainda não têm data marcada, mas deverão acontecer "entre 24 e 31 de outubro", de acordo com os estatutos do clube.

Além do atual presidente 'encarnado', Luís Filipe Vieira, e de João Noronha Lopes, também Bruno Costa Carvalho e Rui Gomes da Silva já manifestaram a intenção de se candidatarem.