João Paulo Azevedo acaba em 20.º no trap do tiro com armas de caça

Prova de trap nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 © Tauseef Mustafa/AFP

Por Lusa 29 Julho, 2021 • 07:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português João Paulo Azevedo acabou esta quinta-feira no 20.º lugar a prova de trap (fosso olímpico) do tiro com armas de caça dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, falhando o acesso à final por dois pontos.

O português atirou para 120 pontos, em 125 possíveis, e ficou de fora do 'shoot off' de acesso à final, na qual só competem os seis melhores, por dois tiros certeiros, no que foi a estreia em Jogos Olímpicos.

A prova foi dominada pelo checo Jiri Leptak, que só falhou um tiro dos 125 possíveis, enquanto o vila-condense fez duas séries com 25 tiros em 25 possíveis, duas de 23 e outra de 24.

Azevedo era o único português em prova no tiro com armas de caça, encerrando esta quinta-feira a participação com um 20.º lugar, a melhor prestação desde o 18.º lugar do seu treinador, Custódio Ezequiel, em Sydney2000.

MAIS SOBRE TÓQUIO 2020