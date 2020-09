João Paulo Rebelo "não foi escolhido como uma figura que estava ligada ao desporto"

© Rui Oliveira/Global Imagens

O presidente do FC Porto voltou a frisar que não entende a ausência de público nos estádios e diz que o secretário de Estado da Juventude e Desporto não tem qualidade para estar no cargo, "de vez em quando vai-se buscar pessoas que não têm o mínimo de qualidade para o cargo que ocupam", referiu Pinto da Costa.

Nesta entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa acusou o Governo e as autoridades de saúde de "falta de sensibilidade". O presidente do FC Porto acrescenta que é "ridículo aceitar que os camarotes dos estádios têm que estar vazios. Nem que fosse uma pessoa em cada camarote de 100 lugares. Nas touradas o espaço está cheio, nem um lugar de intervalo deixam. Embicaram com o futebol.", salienta o presidente dos dragões.

Para assinalar os 127 anos de existência do FC Porto, Pinto da Costa, dedicou grande parte da entrevista à ausência de público nos estádios, destacando que "em tempos gabaram-se do milagre em Portugal, agora o milagre desapareceu."

"E a culpa é do futebol? Se o milagre se transformou num pesadelo ou pecado mortal, se calhar é pelas touradas, cinemas abertos, concertos em recintos fechados ou humoristas em espetáculos... E o futebol é que paga?", perguntou o líder azul e branco.

"Este Governo vai ficar ligado à falência do futebol e do desporto"

Pinto da Costa voltou a frisar que o governo de António costa está a "estrangular" as contas dos clubes em Portugal, porque "continuam a pagar os impostos, mas não têm receitas. Sem bilheteira e sem os lugares anuais, temos um prejuízo de 27 milhões de euros, mas se não pagarmos eles vêm logo com as multas e as ameaças".

Pinto da Costa quer renovar contrato com Sérgio Conceição

O presidente do FC Porto quer ter Sérgio Conceição como treinador do clube durante vários anos, e o objetivo passa por renovar o contrato ao técnico, "vamos deixar passar este período e temos combinado um diálogo. A minha vontade é que o Sérgio Conceição continue. Depois da tempestade vem a bonança. Em três anos ganhamos dois campeonatos e é justo que ele continue no FC Porto com tempos mais fáceis", confirmou Pinto da Costa.

Sobre o mercado de transferências, Pinto da Costa explicou as saídas de Fábio Silva e o Vítor Ferreira como jogadores que não eram importantes para o plantel de Sérgio Conceição, apesar de reconhecer qualidade aos dois jovens. Mas sempre destaca que "não cedemos nenhum jogador daquele núcleo de 16/18 jogadores que o treinador considerava indispensáveis. Não podemos é evitar que um clube chegue aqui e pague a cláusula de rescisão", esclareceu o presidente do FC Porto.