João Pinheiro vai arbitrar jogo da Supertaça entre Sporting e Sporting de Braga

O árbitro João Pinheiro vai dirigir o encontro da Supertaça entre Sporting e Sporting de Braga, no sábado, em Aveiro, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

João Pinheiro, de 33 anos, da Associação de Futebol de Braga, será acompanhado pelos assistentes Tiago Costa e Nuno Eiras, enquanto Gustavo Correia foi designado quarto árbitro. No videoárbitro (VAR) estará André Narciso.

O encontro entre 'leões' e bracarenses', com início agendado para as 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, terá 33% por cento da sua lotação (30.127), ou seja, cerca de 10 mil adeptos nas bancadas.

A presença de público nas bancadas foi confirmada na terça-feira, uma "decisão tomada pela Direção-Geral da Saúde em sintonia com o Governo e a Federação Portuguesa de Futebol".

A FPF deu conta que os "lugares disponíveis no palco do encontro destinam-se apenas a adeptos 'leoninos' e bracarenses, sendo que os titulares dos bilhetes "têm de cumprir os requisitos e recomendações emanados pela DGS para entrada no recinto desportivo".

Além das habituais condições de acesso e permanência em espetáculos desportivos deste tipo, será necessário um certificado digital Covid-19 válido que comprove vacinação completa, ou um teste PCR com resultado negativo, realizado até 72 horas antes do jogo.

Também poderão entrar no Estádio os adeptos que apresentarem um teste antigénio com resultado igualmente negativo, efetuado até 48 horas antes da partida, e a temperatura corporal terá de ser inferior a 38.ºC, um controlo que será realizado no acesso ao recinto.

O uso permanente da máscara de proteção e a manutenção do distanciamento físico será obrigatório.

A FPF indicou ainda que vai disponibilizar um serviço de testes antigénio para os detentores de bilhetes, em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa.

Segundo o organismo, a "operação decorrerá nos dias 30 e 31 de julho nos estádios José Alvalade e Municipal de Braga. O custo associado a este teste, comparticipado pela FPF, é de 10 euros".