João Pinheiro vai estrear-se a arbitrar dérbis entre Sporting e Benfica

O árbitro João Pinheiro vai dirigir pela primeira vez um dérbi entre Sporting e Benfica, no domingo, para a 33.ª jornada da I Liga, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tal como a TSF já tinha avançado na semana passada.

O árbitro da associação de Braga, de 35 anos e internacional desde 2016, vai estar pela nona vez num clássico, mas pela primeira vez num duelo entre os rivais lisboetas, tendo como assistentes no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Bruno Jesus e Luciano Maia, o quarto árbitro vai ser Vítor Ferreira, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Hugo Miguel, coadjuvado por Pedro Felisberto (AVAR).



Este vai ser o nono jogo entre 'grandes' para o árbitro natural de Vila Nova de Famalicão, depois de ter apitado, já esta época, a final da Taça da Liga, em janeiro, quando o FC Porto conquistou pela primeira vez o troféu frente aos 'leões' (2-0), em Leiria, e o triunfo do Benfica na visita ao Estádio do Dragão, no Porto, por 1-0, com um golo de Rafa, na 10.ª jornada do campeonato.



Antes, os seis clássicos anteriores que dirigiu opuseram FC Porto a Sporting, três para o campeonato no Dragão, com dois empates e uma vitória dos portistas, dois na Taça da Liga, meias-finais e final, e um nas 'meias' da Taça de Portugal.



Nas taças, João Pinheiro esteve no apuramento do Sporting para a meia-final da Taça da Liga em 2020/21 (2-1) e no triunfo do FC Porto em casa na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de 2017/18 (1-0).



O líder Benfica sagra-se campeão nacional pela 38.ª vez se vencer no dérbi marcado para domingo, às 20:30, o rival Sporting, quarto classificado com 70 pontos, menos 13 do que os 'encarnados', que detêm quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, atual detentor do título e que visita o Famalicão, no sábado, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.