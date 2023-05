João Sousa cai na primeira ronda da qualificação do Masters 1000 de Roma

O tenista João Sousa © Rodrigo Antunes/EPA (arquivo)

O tenista português João Sousa foi esta segunda-feira afastado na primeira ronda do qualifying do Masters 1000 de Roma, ao perder com o russo Roman Safiullin em dois rápidos sets.

Na terra batida romana, o número dois nacional e 156.º jogador mundial foi derrotado pelo mais cotado Safiullin (103.º), por 6-1 e 6-3, em uma hora e seis minutos.

Após sofrer três breaks no primeiro parcial, que perdeu em apenas 29 minutos, Sousa começou bem o segundo set, mantendo os seus dois primeiros jogos de serviço, para deixar o marcador igualado até ao 2-2.

Aí, Safiullin descolou, quebrando o português no sexto jogo, e embalou para o triunfo no encontro, algo que o melhor tenista português de sempre ainda adiou, ao salvar dois match-points no oitavo jogo.

O vimaranense de 34 anos caiu na primeira ronda da fase de qualificação de Roma tal como havia acontecido nos restantes Masters 1000 que disputou este ano, nomeadamente Indian Wells, Monte Carlo e Madrid, onde também perdeu com Safiullin.

Sousa já não ganha um encontro desde que caiu na segunda ronda do Estoril Open, frente ao norueguês Casper Ruud, que haveria de sagrar-se campeão do único torneio ATP português.