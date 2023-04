João Sousa e Thiem tentam atingir meias-finais de pares do Estoril Open

João Sousa © Rodrigo Antunes/EPA

O tenista português João Sousa, ao lado do austríaco Dominic Thiem, tenta esta quinta-feira chegar às meias-finais de pares do Estoril Open, no dia da estreia Hubert Hurkacz e Roberto Bautista Agut, segundo e quarto cabeças de série, respetivamente.

Um dia depois de ter sido eliminado em singulares, pelo norueguês Casper Ruud, o vimaranense tenta chegar pela segunda vez às meias-finais do quadro de pares do único torneio do circuito ATP em Portugal, podendo repetir o feito de 2018 - ao lado do argentino Leonardo Mayer -, ano em que se sagrou campeão de singulares.

Sousa e Thiem vão defrontar, no segundo encontro no court Cascais, o equatoriano Gonzalo Escobar e o francês Fabien Reboul, terceiros cabeças de série.

Este será o segundo encontro do dia para Thiem, uma vez que o vencedor do Open dos Estados Unidos em 2020 vai defrontar antes o jovem norte-americano Ben Shelton, oitavo cabeça de série e que está a fazer o seu primeiro torneio na Europa.

Na sessão noturna vão fazer a estreia Hurkacz e Bautista Agut, que vão encontrar jogadores que afastaram tenistas portugueses na primeira ronda, respetivamente, o espanhol Bernabé Zapata Miralles, que bateu Henrique Rocha, e o francês Quentin Halys, vencedor do confronto com Nuno Borges.

No primeiro encontro do dia no court central, o sérvio Miomir Kecmanovic, sexto cabeça de série, joga com o austríaco Jurij Rodionov, que venceu o espanhol Albert Ramos Viñolas, campeão no Estoril Open em 2021.